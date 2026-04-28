Svi 2026 in accademia il team di Luna Rossa

Durante la quinta giornata della Settimana Velica Internazionale, si è svolto un incontro dedicato alla partecipazione del team Luna Rossa all'America's Cup. L'evento si è tenuto in un'accademia di Livorno e ha coinvolto membri del team e appassionati di vela. La manifestazione si inserisce nel programma di questa edizione, che proseguirà fino a fine settimana con altre attività e incontri dedicati allo sport velico.

Livorno, 28 apr. - (Adnkronos) - La quinta giornata della Settimana Velica Internazionale si è conclusa con un incontro dedicato all'epopea del Team Luna Rossa all'America's Cup. L'Accademia Navale ha ospitato due vincitori della Coppa nel 2024 nelle acque di Barcellona: la trimmer triestina Alice Linussi, vittoriosa nella prima edizione della Women's America's Cup e il giovane livornese Rocco Falcone, che ha avuto lo stesso ruolo nell'equipaggio che si è aggiudicato la terza edizione della Youth America's Cup. Ad ascoltarli, un folto pubblico, costituito da appassionati della vela e da allievi dell'Accademia navale, che poi si sono intrattenuti con i campioni per chiedere consigli utili al loro addestramento marinaresco.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Svi 2026, in accademia il team di Luna Rossa Notizie correlate Leggi anche: Svi 2026, in accademia 'Malupa 5.0' la barca adatta a ogni tipo di disabilità America’s Cup 2027, Dalton: “I lavori procedono. Spero in un seguito per tutti i team, non solo per Luna Rossa”“Siamo felici di essere qui, tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo a Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Svi 2026, in accademia 'Malupa 5.0' la barca adatta a ogni tipo di disabilità; Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Usa vincono Naval Academies Regatta; Malupa 5.0: la barca inclusiva per tutte le disabilità a Svi 2026. Svi 2026, in accademia il team di Luna RossaLivorno, 28 apr. - (Adnkronos) - La quinta giornata della Settimana Velica Internazionale si è conclusa con un incontro dedicato all'epopea del Team ... iltempo.it SVI 2026, in Accademia il team di Luna Rossa: dalla storia al futuro della Coppa AmericaLivorno, 28 aprile 2026 SVI 2026, in Accademia il team di Luna Rossa: dalla storia al futuro della Coppa America La quinta giornata della Settimana Velica Internazionale (SVI 2026) ha ospitato all’Acc ... livornopress.it Fastweb porta il 5G a bordo di Luna Rossa all’America’s Cup. Rete dedicata nel Golfo di Cagliari. #Fastweb partner tecnico di #LunaRossa all'America's Cup, che si tiene per la prima volta in Italia, con il 5G a bordo della barca. Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook