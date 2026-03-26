Un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un ponteggio mentre lavorava in una zona industriale. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e la vittima è precipitata per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l'uomo in ospedale per le cure del caso.

Brescia, 26 marzo – Un altro grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi a Manerba del Garda, nel bresciano. Verso le ore 13.30 un operaio 46enne è caduto da un ponteggio, precipitando da un' altezza di circa 4 metri. L'uomo stava lavorando in un cantiere in via Posteghe quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l'equilibrio finendo a terra: nell'impatto, ha riportato traumi al cranio e al bacino. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell' Areu 118, che lo hanno soccorso e trasferito in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul luogo sono arrivati anche i tecnici dell'Ats competenti per gli infortuni sul lavoro e i carabinieri di Salò, che ora dovranno stabilire con precisione le cause dell’episodio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manerba del Garda, cade da un ponteggio e precipita per 4 metri: gravissimo operaio 46enne

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