Cantiere Caorle | palo da 8 metri colpisce operaio prognosi riservata

Un operaio di circa cinquant’anni è rimasto ferito gravemente a Caorle, in Veneto, quando un palo di otto metri lo ha colpito alla testa durante un intervento in viale Panama. L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. L’incidente si è verificato nel corso di una giornata di lavoro nel cantiere locale.

Un operaio cinquantenne giace in prognosi riservata dopo un impatto violento alla testa. L'incidente è avvenuto oggi a Caorle, nel cuore del Veneto produttivo, dove un palo di otto metri ha colpito il lavoratore mentre operava in viale Panama. Il soccorsi hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento d'urgenza all'Ospedale dell'Angelo di Mestre. La dinamica ha l'uomo accasciarsi privo di sensi davanti ai colleghi terrorizzati. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. Si tratta di un evento che scossa la mattinata di venerdì 6 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

