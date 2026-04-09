A Firenze, il comico Angelo Pintus ha portato in scena il suo nuovo spettacolo intitolato

Firenze, 3 aprile 2026 - Un viaggio ironico e intelligente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e le stranezze del nostro tempo. Con “ Nabana”, Angelo Pintus porta venerdì 10 aprile al Mandela Forum di Firenze il suo inconfondibile stile. Il nuovo spettacolo mescola comicità e riflessione. Tra risate e momenti di verità, l’artista accompagna il pubblico attraverso un mix di improvvisazione, manie moderne e situazioni di vita quotidiana. Un ritmo serrato che punta a coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine: Pintus alterna racconti personali a situazioni in cui è facile riconoscersi, trasformando piccoli episodi di vita in comicità esplosiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Angelo Pintus in scena col nuovo spettacolo Nabana

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