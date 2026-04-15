La morte di un uomo di 42 anni, avvenuta lunedì sera a Foggia, sta attirando l’attenzione dopo la pubblicazione di un video delle telecamere di sicurezza. Nel filmato si sente una persona chiedere “che fai, mi spari?”, prima di sentire i colpi che hanno causato il decesso. L’uomo, identificato come personal trainer, è stato raggiunto da diversi proiettili in circostanze ancora da chiarire.

l giallo sulla morte di Annibale Carta, il personal trainer di 42 anni freddato lunedì sera a Foggia, si arricchisce di dettagli raggelanti che filtrano dalle telecamere di sicurezza. Un documento audio, trasmesso durante la trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante, ha squarciato il silenzio sulle ultime fasi di vita dell’uomo, noto a tutti come Dino. Nella registrazione, tra l’abbaiare di un cane e voci concitate, si distinguono chiaramente quattro colpi di pistola e una frase che suona come una drammatica richiesta di pietà o di incredulità: “Che fai, mi spari?”. Parole seguite da una promessa disperata: “te lo giuro, te lo giuro, non vengo più a disturbarti”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Che fai mi spari? Te lo giuro io…”, poi i colpi. Dino muore così, spunta video atroce

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