Pra’ non dimentica il suo ‘ribelle’ | giardini intitolati al partigiano Francesco Sacco ‘Neo’

Da genovatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pra’ si terrà sabato 23 maggio alle 10.30 la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Durante al partigiano Francesco Sacco, conosciuto come ‘Neo’. L’evento vede la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che si riuniranno per ricordare il ruolo di Sacco durante la Resistenza. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l’apposizione di una targa commemorativa. La giornata intende rendere omaggio alla figura del partigiano e alla sua storia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 23 maggio, alle ore 10.30, è fissata la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Durante, a Pra’, al partigiano Francesco Sacco.Chi era Francesco Sacco ‘Neo’Nato il 12 novembre 1915 nell’allora Comune autonomo di Pra’, Francesco Sacco fu, dopo il 1943 insieme a Giovanni Bazzurro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubHis Bride Asked for More Money at the Altar—So He Married Someone Else

Video ?Multi Sub?His Bride Asked for More Money at the Altar—So He Married Someone Else

Sullo stesso argomento

I giardini vicini a San Vittore intitolati a Marco PannellaIntitolato a Marco Pannella il piccolo giardino su cui si affaccia il carcere di San Vittore.

A Gragnano un giardino intitolato al partigiano Francesco RossiMartedì 5 maggio alle ore 10,45 a Gragnano si terrà l'intitolazione del Giardino di via Nerudavia Trieste a Francesco Rossi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web