Pra’ non dimentica il suo ‘ribelle’ | giardini intitolati al partigiano Francesco Sacco ‘Neo’

A Pra’ si terrà sabato 23 maggio alle 10.30 la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Durante al partigiano Francesco Sacco, conosciuto come ‘Neo’. L’evento vede la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che si riuniranno per ricordare il ruolo di Sacco durante la Resistenza. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l’apposizione di una targa commemorativa. La giornata intende rendere omaggio alla figura del partigiano e alla sua storia.

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