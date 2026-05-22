Pra’ non dimentica il suo ‘ribelle’ | giardini intitolati al partigiano Francesco Sacco ‘Neo’
A Pra’ si terrà sabato 23 maggio alle 10.30 la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Durante al partigiano Francesco Sacco, conosciuto come ‘Neo’. L’evento vede la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che si riuniranno per ricordare il ruolo di Sacco durante la Resistenza. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l’apposizione di una targa commemorativa. La giornata intende rendere omaggio alla figura del partigiano e alla sua storia.
Sabato 23 maggio, alle ore 10.30, è fissata la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Durante, a Pra’, al partigiano Francesco Sacco.Chi era Francesco Sacco ‘Neo’Nato il 12 novembre 1915 nell’allora Comune autonomo di Pra’, Francesco Sacco fu, dopo il 1943 insieme a Giovanni Bazzurro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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