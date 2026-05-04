A Gragnano un giardino intitolato al partigiano Francesco Rossi

Martedì 5 maggio alle 10,45 si svolgerà a Gragnano l'inaugurazione del Giardino di via Neruda e via Trieste, che sarà intitolato al partigiano Francesco Rossi. L'evento prevede la cerimonia ufficiale con la partecipazione di autorità locali e cittadini. Nessun altro dettaglio sulla manifestazione è stato comunicato.

Martedì 5 maggio alle ore 10,45 a Gragnano si terrà l'intitolazione del Giardino di via Nerudavia Trieste a Francesco Rossi.«Solo qualche anno fa si sono scoperti i resti in una fossa comune di un campo di concentramento. Era l'unico partigiano gragnanese a cui nulla era stato dedicato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Pontenure intitola un giardino al partigiano Giuseppe ComolliIn occasione del 25 aprile, anticipato alle ore 8,30-8,45 per altre manifestazioni comunali e provinciali, a Pontenure verrà inaugurato e intitolato... Memoria, orgoglio ed emozione: intitolato un giardino al pittore neoimpressionista Aldo FotiBattaglia, sindaco facente funzioni, ha preso parte all'intitolazione del largo verde, situato all'inizio del viale Europa e dedicato al ricordo del...