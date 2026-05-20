I giardini vicini a San Vittore intitolati a Marco Pannella
Un piccolo giardino situato nelle vicinanze del carcere di San Vittore è stato intitolato a Marco Pannella. La cerimonia si è svolta in occasione dei dieci anni dalla scomparsa del leader dei Radicali, noto per aver dedicato molte delle sue battaglie alla tutela dei diritti dei detenuti. L’intitolazione è stata decisa dall’amministrazione comunale come omaggio al suo impegno e alle sue attività politiche. La scelta di dedicare uno spazio verde a Pannella si trova davanti al carcere stesso.
Intitolato a Marco Pannella il piccolo giardino su cui si affaccia il carcere di San Vittore. Un omaggio della città a dieci anni dalla morte del leader dei Radicali, che ha dedicato tante delle sue battaglie proprio ai diritti dei detenuti. Allo scoprimento della targa hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala, il tesoriere dell’associazione “Luca Coscioni“, Marco Cappato, la segretaria dell’associazione Enzo Tortora Radicali Milano, Raffaella Stacciarini. "Siamo debitori a Marco Pannella come città e come Paese", ha osservato il primo cittadino, che ha descritto il leader dei Radicali come un uomo "che non si girava dall’altra parte quando i cittadini rivendicavano dei diritti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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