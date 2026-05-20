I giardini vicini a San Vittore intitolati a Marco Pannella

Un piccolo giardino situato nelle vicinanze del carcere di San Vittore è stato intitolato a Marco Pannella. La cerimonia si è svolta in occasione dei dieci anni dalla scomparsa del leader dei Radicali, noto per aver dedicato molte delle sue battaglie alla tutela dei diritti dei detenuti. L’intitolazione è stata decisa dall’amministrazione comunale come omaggio al suo impegno e alle sue attività politiche. La scelta di dedicare uno spazio verde a Pannella si trova davanti al carcere stesso.

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