Potenziamento ospedali aree montane interne e disagiate | depositata la proposta di legge

Oggi si avvia ufficialmente l’iter della proposta di legge regionale che mira a potenziare i servizi sanitari nelle aree montane, interne e disagiate della Calabria. La proposta, intitolata “Disposizioni per il rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri”, è stata depositata e prevede interventi specifici per migliorare l’assistenza in queste zone. La legge si concentra sul rafforzamento delle strutture e sull’efficientamento dei servizi sanitari nelle zone con accesso più difficile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui