Potenziamento ospedali aree montane interne e disagiate | depositata la proposta di legge

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si avvia ufficialmente l’iter della proposta di legge regionale che mira a potenziare i servizi sanitari nelle aree montane, interne e disagiate della Calabria. La proposta, intitolata “Disposizioni per il rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri”, è stata depositata e prevede interventi specifici per migliorare l’assistenza in queste zone. La legge si concentra sul rafforzamento delle strutture e sull’efficientamento dei servizi sanitari nelle zone con accesso più difficile.

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Prende ufficialmente il via oggi l’iter della proposta di legge regionale recante “Disposizioni per il rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri, nelle aree montane, interne e territorialmente disagiate della Calabria”, un provvedimento che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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