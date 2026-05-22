Potenziamento ospedali aree montane interne e disagiate | depositata la proposta di legge
Oggi si avvia ufficialmente l’iter della proposta di legge regionale che mira a potenziare i servizi sanitari nelle aree montane, interne e disagiate della Calabria. La proposta, intitolata “Disposizioni per il rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri”, è stata depositata e prevede interventi specifici per migliorare l’assistenza in queste zone. La legge si concentra sul rafforzamento delle strutture e sull’efficientamento dei servizi sanitari nelle zone con accesso più difficile.
Prende ufficialmente il via oggi l’iter della proposta di legge regionale recante “Disposizioni per il rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri, nelle aree montane, interne e territorialmente disagiate della Calabria”, un provvedimento che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Si amplia l'offerta sanitaria per le aree interne: inaugurata la Casa della Comunità di Montorio
Sullo stesso argomento
Aveta (M5s): “Presentata in Consiglio regionale la proposta di legge per lo sviluppo delle aree interne”“Ho ufficialmente presentato, in Consiglio regionale, una proposta di legge per lo sviluppo delle nostre aree interne.
Una legge regionale per salvare le aree interne dallo spopolamento: la proposta di Nicola GattaBARI – Garantire pari dignità a tutti i cittadini pugliesi, azzerare i divari territoriali e offrire un futuro ai nostri borghi dimenticati.
Calabria, Giannetta deposita la proposta di legge per il potenziamento degli ospedali delle aree montane facebook
Calabria, Giannetta deposita la proposta di legge per il potenziamento degli ospedali delle aree montanePrende ufficialmente il via oggi l’iter della proposta di legge regionale recante Disposizioni per il rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri, ... strettoweb.com
Proposta di legge d'iniziativa popolare per potenziare quattro ospedali montaniIl Comitato ‘La cura’ ha depositato a Palazzo Campanella una proposta di legge regionale d’iniziativa popolare per il potenziamento dei quattro ospedali montani di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra ... rainews.it