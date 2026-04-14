Poste italiane l' ufficio postale di Pofi diventa polis
A Pofi, un comune con meno di 15mila abitanti, è stato aperto un nuovo ufficio postale che ora funziona come
Arriva anche a Pofi il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di via.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Poste italiane, riapre in versione "Polis" l'ufficio postale di VallecorsaTerminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l’ufficio postale di Vallecorsa.
Poste italiane, riapre l'ufficio postale di Ripi in versione "polis"L’ufficio postale di Ripi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.