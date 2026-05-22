Porto Selvaggio | i volontari dell’ANC vigilano sui sentieri del parco

Notizia in breve

I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri sono entrati in azione nel parco di Porto Selvaggio per vigilare sui sentieri e garantire il rispetto delle regole. Sorveglieranno comportamenti come il divieto di accensione di fuochi, l’abbandono di rifiuti e l’accesso alle zone interdette. La presenza dei volontari mira a preservare l’ambiente e la sicurezza dei visitatori, intervenendo direttamente in caso di infrazioni o comportamenti dannosi per il parco.