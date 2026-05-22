Porto Selvaggio | i volontari dell’ANC vigilano sui sentieri del parco
I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri sono entrati in azione nel parco di Porto Selvaggio per vigilare sui sentieri e garantire il rispetto delle regole. Sorveglieranno comportamenti come il divieto di accensione di fuochi, l’abbandono di rifiuti e l’accesso alle zone interdette. La presenza dei volontari mira a preservare l’ambiente e la sicurezza dei visitatori, intervenendo direttamente in caso di infrazioni o comportamenti dannosi per il parco.
? Punti chiave Come cambierà l'esperienza dei bagnanti nei sentieri di Porto Selvaggio?. Quali comportamenti specifici andranno controllati dai volontari dell'ANC?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio i volontari per la sorveglianza?. Cosa accadrà alle specie botaniche protette durante l'alta stagione?.? In Breve Pattugliamenti attivi dal 15 giugno al 30 agosto nei sentieri di Porto Selvaggio.. Mario Guagnano e l'assessore Andrea Giuranna coordinano l'iniziativa con il Comune.. Controlli mirati contro inquinamento acustico e prelievo di orchidee protette nell'area.. Intervento basato su dati storici di violazioni ambientali causate dalla pressione turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sottoscritta la convenzione tra la sezione neretina e il Comune. A partire dal 15 giugno e per tutta l’estate un supporto in più per il controllo dell’area naturalistica per garantire una fruizione corretta ed evitare criticità e pericoli facebook
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