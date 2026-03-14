Nel centro pattuglie dei volontari dell’Anc, il sindaco ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook. La comunicazione riguarda le attività svolte dai volontari e il loro coinvolgimento nel territorio. Nessun dettaglio aggiuntivo viene fornito sul contenuto specifico della comunicazione o sui progetti in corso. La notizia si concentra esclusivamente sulla pubblicazione del post e sulla presenza dei volontari nell’area.

PONSACCO A renderlo noto, con un post sulla sua pagina Facebook, è stato il sindaco Gabriele Gasperini: i volontari dell’ Anc-Associazione nazionale carabinieri sezione di Ponsacco "hanno iniziato a pattugliare le piazze e corso Matteotti con la finalità di mantenere sempre più vivibile il nostro territorio". Questa una delle "risposte e non annunci" che l’amministrazione comunale ponsacchina ha deciso di dare alla cittadinanza sul tema della sicurezza. "L’obiettivo di questa amministrazione è quello di implementare progressivamente il corpo della polizia locale per presidiare, sempre più, il centro storico con uomini e tecnologie al fine di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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