carcere di taranto agente della polizia penitenziaria aggredito da detenuto con problemi psichiatrici

Nella notte, all’interno del carcere di Taranto, un assistente capo della Polizia Peniziaria è stato aggredito da un detenuto con gravi patologie psichiatriche, riportando ferite serie. L’aggressione si è verificata all’interno dell’istituto penitenziario, coinvolgendo un agente che si trovava in servizio. L’episodio ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine sul posto.

Un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria è rimasto gravemente ferito nella notte all’interno dell’istituto penitenziario di Taranto dopo essere stato aggredito da un detenuto affetto da gravi patologie psichiatriche. A denunciare l’episodio è la segreteria locale del sindacato AL.Si.P.Pe guidata dai rappresentanti Vincenzo Dragone e Francesca Guerrieri. Secondo quanto riferito dal sindacato, l’episodio si sarebbe verificato nel reparto di osservazione del carcere. Il detenuto, di origine barese e già noto per instabilità psichica, avrebbe dato in escandescenze distruggendo la propria cella e utilizzando la gamba di un tavolo come arma improvvisata per colpire l’agente in servizio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

