Carcere di Porto Azzurro | agente aggredito da detenuto
Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba. L’incidente si è verificato recentemente e ancora non sono state fornite dettagli sulle conseguenze o sulle motivazioni dell’episodio. La situazione ha portato a un intervento delle autorità penitenziarie, che stanno valutando le modalità di gestione e prevenzione di simili eventi all’interno della struttura. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo ad eventuali feriti o misure adottate sul momento.
PORTO AZZURRO (LIVORNO) – Nuova aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba. Lo denuncia il Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria. L’episodio risale al 19 maggio 2026, l’agente è stato aggredito da un detenuto di origine nordafricana che voleva oltrepassare un cancello senza autorizzazione e che, al diniego, ha colpito il poliziotto. Il Sappe esprime “forte preoccupazione per l’escalation di aggressioni” agli agenti penitenziari. “L’ennesimo grave episodio di violenza ai danni del personale conferma una situazione che sta assumendo contorni sempre più allarmanti nelle carceri italiane”, dichiarano Donato Capece, segretario generale del Sappe, e Francesco Oliviero, segretario per la Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Carcere di Porto Azzurro: assegnazioni detenuti, criticità strutturali, operative, organizzative https://www.elbareport.it/politica-istituzioni/item/79525-casa-di-reclusione-di-porto-azzurro-assegnazioni-detenuti,-criticit%C3%A0-strutturali,-operative-e-organizzative facebook
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