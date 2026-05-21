Carcere di Porto Azzurro | agente aggredito da detenuto

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba. L’incidente si è verificato recentemente e ancora non sono state fornite dettagli sulle conseguenze o sulle motivazioni dell’episodio. La situazione ha portato a un intervento delle autorità penitenziarie, che stanno valutando le modalità di gestione e prevenzione di simili eventi all’interno della struttura. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo ad eventuali feriti o misure adottate sul momento.

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