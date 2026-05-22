Portici la candidata Fdi e la campagna da fare sottobanco Al Fattoit precisa | Solo una battuta tutti contattano amici nelle ultime ore
In una conversazione riportata da un quotidiano online, una candidata di un partito di centrodestra ha dichiarato che, nonostante la chiusura ufficiale della campagna elettorale, continueranno a contattare segretamente amici e conoscenti nelle ore successive. La candidata ha precisato che si trattava di una battuta e ha aggiunto che molti candidati e attivisti stanno stringendo accordi informali e contatti privati per cercare di influenzare gli ultimi momenti di questa tornata elettorale.
“Celebriamo formalmente la chiusura di questa tornata elettorale, ma continueremo sottobanco fino a lunedì pomeriggio a fare qualcosa”, queste le parole di Ione Abbatangelo, candidata sindaco di Portici per Fdi, durante un appuntamento elettorale svoltosi giovedì sera davanti a militanti e simpatizzanti del partito di Meloni. E sul quel “sottobanco”, che si ascolta chiaramente nel video che mettiamo in rete, si potrebbero sollevare interpretazioni equivoche o maliziose. Contattata da ilfattoquotidiano.it, Abbatangelo ci tiene a sottolineare “ che si trattava soltanto di una battuta scherzosa, forse di cattivo gusto, ma pronunciata nell’ambito di un contesto amicale, a Portici poi, che è una sorta di Stalingrado della sinistra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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