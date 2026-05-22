Portici la candidata Fdi e la campagna da fare sottobanco Al Fattoit precisa | Solo una battuta tutti contattano amici nelle ultime ore

In una conversazione riportata da un quotidiano online, una candidata di un partito di centrodestra ha dichiarato che, nonostante la chiusura ufficiale della campagna elettorale, continueranno a contattare segretamente amici e conoscenti nelle ore successive. La candidata ha precisato che si trattava di una battuta e ha aggiunto che molti candidati e attivisti stanno stringendo accordi informali e contatti privati per cercare di influenzare gli ultimi momenti di questa tornata elettorale.

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