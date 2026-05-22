Cerchiamo voti sottobanco anche a campagna elettorale chiusa | la frase della candidata Fdi a Portici alla presenza di Sangiuliano
Durante un evento a Portici dedicato alla conclusione della campagna elettorale, la candidata di Fratelli d’Italia ha pronunciato parole che hanno attirato l’attenzione. In quell’occasione, ha affermato che si cercano voti in modo sottobanco anche dopo la chiusura ufficiale delle urne. La sua dichiarazione è stata fatta alla presenza di un rappresentante del governo, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o precisazioni in merito alle circostanze.
Le parole di Ione Abbatangelo, candidata a sindaco di Portici per Fratelli d’Italia, ad un evento per la chiusura della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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