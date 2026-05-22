Porti di Napoli e Salerno | dal Mit ecco 64 milioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato un decreto che assegna 64 milioni di euro all’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale. Questa somma riguarda i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. La cifra sarà destinata a interventi di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture portuali. La ripartizione delle risorse avverrà secondo le modalità stabilite dal decreto. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di utilizzo o sui progetti specifici.

Firmato il decreto che assegna altri 64 milioni all’Adsp del mare Tirreno centrale competente per i porti di Napoli, Salerno e Castellammare. Si tratta di fondi ricavati dalla rimodulazione delle risorse Zes e Pnrr e serviranno a completare lavori già in corso che potranno essere ultimati entro i termini assegnati. Il decreto è stato firmato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega al Mezzogiorno, Luigi Sbarra. L’ammontare complessivo della riassegnazione è di circa cento milioni di cui, come dicevamo, 64 sono toccati all’Adsp del mare Tirreno centrale e il resto a Cagliari e a Palermo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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