Porti di Napoli e Salerno | dal Mit ecco 64 milioni

Da ilmattino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato un decreto che assegna 64 milioni di euro all’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale. Questa somma riguarda i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. La cifra sarà destinata a interventi di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture portuali. La ripartizione delle risorse avverrà secondo le modalità stabilite dal decreto. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di utilizzo o sui progetti specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firmato il decreto che assegna altri 64 milioni all’Adsp del mare Tirreno centrale competente per i porti di Napoli, Salerno e Castellammare. Si tratta di fondi ricavati dalla rimodulazione delle risorse Zes e Pnrr e serviranno a completare lavori già in corso che potranno essere ultimati entro i termini assegnati. Il decreto è stato firmato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega al Mezzogiorno, Luigi Sbarra. L’ammontare complessivo della riassegnazione è di circa cento milioni di cui, come dicevamo, 64 sono toccati all’Adsp del mare Tirreno centrale e il resto a Cagliari e a Palermo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

porti di napoli e salerno dal mit ecco 64 milioni
© Ilmattino.it - Porti di Napoli e Salerno: dal Mit ecco 64 milioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Confindustria Nautica: "Mit accoglie nostre richieste per concessioni porti"

La Sp 109 verrà messa in sicurezza: dal MIT piovono 35 milioni di euroPer la progettazione e la realizzazione del collegamento tra Lucera e San Severo attraverso la strada provinciale 109, ci sono 35 milioni di euro.

porti di napoli porti di napoli ePorti di Napoli e Salerno: dal Mit ecco 64 milioniFirmato il decreto che assegna altri 64 milioni all’Adsp del mare Tirreno centrale competente per i porti di Napoli, Salerno e Castellammare. Si tratta di fondi ricavati dalla ... ilmattino.it

Piano Operativo Triennale 2017-2019 dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia20/04/2017 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ha preso parte - questa mattina, presso la Stazione Marittima di Napoli - alla prima iniziativa pubblica di discussione ... regione.campania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web