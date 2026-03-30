Confindustria Nautica | Mit accoglie nostre richieste per concessioni porti

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato di aver accolto le richieste di Confindustria Nautica riguardo alle concessioni portuali. La nota ufficiale è stata diffusa oggi e riguarda le modalità di assegnazione e gestione delle aree portuali destinate alla nautica da diporto. La decisione coinvolge direttamente le aziende e gli operatori del settore nautico.

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota diramata a firma del Direttore Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, Donato Liguori, ha indicato le linee per un'applicazione uniforme del quadro normativo in materia di concessioni demaniali marittime, “evitando prassi interpretative idonee, di fatto, ad alterarne l'impianto”. In particolare il Mit interviene sul ruolo della misura del canone nell'ambito dei procedimenti di affidamento delle concessioni demaniali marittime nell'ambito delle Autorità di Sistema Portuale, rilevando come il quadro regolatorio (art. 37 cod. nav. E D.P.R.... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Confindustria Nautica: "Mit accoglie nostre richieste per concessioni porti" Articoli correlati Leggi anche: Mit “Nessun commissariamento dei porti italiani” Porti, il Mit smentisce: “Nessun commissariamento, solo un passaggio tecnico-amministrativo”«Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell’esercizio provvisorio delle Autorità di Sistema Portuale risultano lontane...