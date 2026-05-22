Portachiavi di Labubu e Pokémon nel negozio ma erano falsi sequestrati 10mila pezzi
Nel negozio sono stati trovati e sequestrati circa 10.000 portachiavi che riproducevano marchi noti come “Labubu” e “Pokemon”. I prodotti, contraffatti e privi di autorizzazione, erano stati messi in vendita come se fossero originali. La merce sequestrata rappresentava una quantità significativa di articoli falsificati, destinati in particolare ai bambini e ai collezionisti. Le autorità hanno intervenuto per rimuovere i prodotti dal commercio e verificare eventuali responsabilità.
Falsi “d'autore”. Marchi contraffatti con popolari brand amati in particolare dai più piccoli. Marchi – non originali – dei popolari brand “Labubu” e “Pokemon” che sono finiti sotto sequestro.Nello specifico, i militari del 3° nucleo operativo metropolitano hanno individuato, presso un'attività. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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