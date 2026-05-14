Batterie Duracell e portachiavi dei Minions a 2 euro | ma era tutto falso Maxi sequestro in un negozio

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi sequestro presso un negozio di elettronica e gadget, dove sono stati trovati numerosi prodotti contraffatti. Tra gli articoli sequestrati ci sono batterie Duracell, portachiavi con loghi di marchi noti come Nike, Gucci e Adidas, e gadget con i personaggi dei Minions e di altri personaggi di animazione. Tutti i prodotti erano venduti a prezzi molto bassi, con alcune offerte a due euro, ma si trattava di merce falsa.

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