Batterie Duracell e portachiavi dei Minions a 2 euro | ma era tutto falso Maxi sequestro in un negozio
Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi sequestro presso un negozio di elettronica e gadget, dove sono stati trovati numerosi prodotti contraffatti. Tra gli articoli sequestrati ci sono batterie Duracell, portachiavi con loghi di marchi noti come Nike, Gucci e Adidas, e gadget con i personaggi dei Minions e di altri personaggi di animazione. Tutti i prodotti erano venduti a prezzi molto bassi, con alcune offerte a due euro, ma si trattava di merce falsa.
Batteria della Duracell, portachiavi con loghi tra cui Nike, Gucci, Adidas e icone dei personaggi di animazione amati dai più piccoli, come "Goku" o i "Minions". Tutto il materiale, però, è risultato contraffatto ed è stato sequestrato. L'intervento è avvenuto in un esercizio commerciale gestito.🔗 Leggi su Romatoday.it
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