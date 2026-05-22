Pordenone | la polizia locale arriva nei quartieri con un ufficio mobile

La polizia locale di Pordenone ha avviato un progetto di ufficio mobile che opererà nei quartieri meno centrali della città. Durante la fase sperimentale, gli agenti si sposteranno in diverse zone per offrire servizi di prossimità e rispondere alle esigenze dei residenti. L’obiettivo è garantire una presenza più capillare e agevolare i contatti tra le forze dell’ordine e la comunità locale. La sperimentazione durerà alcuni mesi, durante i quali verranno monitorate le modalità di intervento e le reazioni dei cittadini.

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? Domande chiave Come cambierà la percezione della sicurezza nei quartieri meno centrali?. Dove si sposteranno esattamente gli agenti durante la fase sperimentale?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio i mesi di ottobre e novembre?. Quali criteri determineranno se il progetto diventerà una misura strutturale?.? In Breve Sperimentazione itinerante prevista per i mesi di ottobre e novembre 2026.. Elena Ceolin e Alessandro Basso coordinano il piano di prossimità territoriale.. Investimenti futuri previsti su illuminazione pubblica e videosorveglianza in centro e periferie.. Possibile richiesta di finanziamenti supplementari alla Regione per rendere strutturale il progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: la polizia locale arriva nei quartieri con un ufficio mobile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da ottobre un ufficio mobile della polizia locale nei quartieriLa polizia locale di Pordenone sperimenterà, a partire da ottobre 2026, un ufficio mobile itinerante che porterà il presidio delle forze dell'ordine... Sicurezza a Torino, consegnati 15 nuovi mezzi per la polizia locale: c'è anche l'ufficio mobile 'anti-truffe'Sale il numero dei mezzi a disposizione del personale della polizia locale per il pattugliamento delle vie di Torino. Pordenone: in autunno la Polizia locale sul territorio con l'ufficio mobile x.com Fugge all'alt degli agenti e sfreccia a 240 all'ora in autostrada, localizzato il fuggitivo: Rischia pene severissimeFONTANAFREDDA (PORDENONE) - Un inseguimento a 240 all'ora per seminare la polizia locale che poco prima gli aveva intimato l'alt. L'automobilista di una Mercedes Amg da ... ilgazzettino.it Loperfido Comune di Pordenone apripista su dotazione bodycam a Polizia LocaleIl Comune di Pordenone è stato apripista nazionale nella dotazione delle bodycam agli agenti della Polizia Locale. C’è particolare soddisfazione che si istituisca oggi su scala nazionale, con la legg ... pordenoneoggi.it