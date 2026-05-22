Da ottobre un ufficio mobile della polizia locale nei quartieri
A partire da ottobre 2026, un nuovo servizio della polizia locale di Pordenone prevede l’attivazione di un ufficio mobile che si sposterà nei quartieri della città. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i servizi delle forze dell’ordine e a rafforzare la presenza delle autorità nelle diverse zone. L’ufficio itinerante sarà operativo in modo regolare, consentendo ai cittadini di rivolgersi direttamente agli agenti senza doversi recare in sede. La sperimentazione durerà tutto il periodo di prova, fino a un nuovo aggiornamento.
La polizia locale di Pordenone sperimenterà, a partire da ottobre 2026, un ufficio mobile itinerante che porterà il presidio delle forze dell'ordine direttamente nelle diverse zone della città. L'iniziativa, presentata durante una riunione di maggioranza, punta a rafforzare il contatto tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
60 Mal auf den eigenen Bruder nach seiner Heimkehr eingestochen… | True crime deutsch | crime doku
Sullo stesso argomento
Autovelox, telelaser e ufficio mobile: una settimana di controlli della polizia localeProsegue l’impegno della polizia locale di Verona nel contrasto alla velocità eccessiva sulle principali arterie urbane, con una nuova settimana di...
Sicurezza a Torino, consegnati 15 nuovi mezzi per la polizia locale: c'è anche l'ufficio mobile 'anti-truffe'Sale il numero dei mezzi a disposizione del personale della polizia locale per il pattugliamento delle vie di Torino.
DESENZANO DEL GARDA - La mostra GIORGIO DE CHIRICO. Un mondo senza tempo al Castello, curata da Giordano Bruno Guerri e organizzata da Il Cigno Arte con l’Ufficio Cultura del Comune, sarà visibile dal 17 maggio al 4 ottobre 2026 e propone un p x.com
Precari dell’ufficio per il processo, domani sit-in dalle 10 alle 12 in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Fp Cgil Palermo: A rischio il funzionamento degli uffici giudiziari palermitani Palermo 19 maggio 2026 – Tornano in piazza le lavoratrici e i lavoratori dell’uffi facebook
Ne altre applicazioni per le ruote delle sedie da ufficio reddit