Da ottobre un ufficio mobile della polizia locale nei quartieri

Da pordenonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da ottobre 2026, un nuovo servizio della polizia locale di Pordenone prevede l’attivazione di un ufficio mobile che si sposterà nei quartieri della città. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i servizi delle forze dell’ordine e a rafforzare la presenza delle autorità nelle diverse zone. L’ufficio itinerante sarà operativo in modo regolare, consentendo ai cittadini di rivolgersi direttamente agli agenti senza doversi recare in sede. La sperimentazione durerà tutto il periodo di prova, fino a un nuovo aggiornamento.

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La polizia locale di Pordenone sperimenterà, a partire da ottobre 2026, un ufficio mobile itinerante che porterà il presidio delle forze dell'ordine direttamente nelle diverse zone della città. L'iniziativa, presentata durante una riunione di maggioranza, punta a rafforzare il contatto tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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