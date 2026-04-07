A Brindisi nasce Casa di Gaia | un centro diurno per persone con demenza

A Brindisi è stato inaugurato Casa Gaia, un centro diurno dedicato alle persone con demenza. Il servizio è stato realizzato per supportare le famiglie che si occupano quotidianamente di individui affetti da malattie neurodegenerative. La struttura si rivolge a coloro che necessitano di assistenza durante il giorno, offrendo uno spazio dedicato alla cura e alla socializzazione. La realizzazione del centro mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie della zona.

Inaugurazione venerdì 10 aprile alle 17.30, in Piazza Sapri all’angolo con Piazza Curtatone BRINDISI - Nasce a Brindisi Casa Gaia, un Centro diurno per le demenze dedicato alle famiglie che quotidianamente si prendono cura delle persone affette da malattie neurodegenerative. L'inaugurazione è prevista per venerdì 10 aprile alle 17.30, in Piazza Sapri all’angolo con Piazza Curtatone. Una casa accogliente come risposta concreta a un bisogno che cresce in silenzio dentro tante famiglie. “Casa di Gaia nasce con un’idea semplice e potente. Nessuno deve sentirsi solo davanti alla fragilità. Qui le persone con demenza trovano calore umano, rispetto e attenzione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Nuovo centro diurno per persone con disabilità a Bibbiena stazioneArezzo, 16 gennaio 2026 – Nuovo centro diurno per persone con disabilità a Bibbiena stazione. Inaugurata la nuova sede del Centro diurno per persone con disabilità a Bibbiena stazioneArezzo, 23 gennaio 2026 – E’ stata inaugurata questa mattina, la nuova sede del centro diurno “L’isola che non c’è”, nella struttura resa disponibile...