Pordenone e Porcia fanno squadra per diventare comunità amiche della demenza

A Pordenone e Porcia si lavora insieme per creare un ambiente più accogliente rivolto alle persone affette da demenza e alle loro famiglie. Le iniziative mirano a favorire l’inclusione e offrire supporto a chi si prende cura di persone fragili, con l’obiettivo di rendere il territorio più accessibile e solidale. Il progetto coinvolge diversi attori locali, che collaborano per promuovere azioni concrete e migliorare la qualità di vita di chi vive situazioni di vulnerabilità.

Inclusione e sostegno alle famiglie. Sono questi gli elementi che rendono un territorio accogliente, aperto e accessibile a tutti, comprese le persone fragili. I Comuni di Pordenone e Porcia hanno deciso di compiere un passo ulteriore unendo le forze in un progetto ambizioso ma concreto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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