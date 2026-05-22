Pontecorvo arrestato stalker | braccialetto per l’ex compagno

Un uomo è stato arrestato a Pontecorvo con l'accusa di stalking nei confronti di un'ex compagna. Secondo quanto riferito, avrebbe pedinato la donna durante le ore di lavoro, seguendola e monitorando i suoi spostamenti. La vittima ha dovuto modificare alcune delle sue abitudini quotidiane per sentirsi più sicura, evitando certi percorsi e spostandosi con maggiore cautela. La donna ha anche ottenuto un braccialetto elettronico di sorveglianza, che l’ha aiutata a monitorare eventuali avvicinamenti indesiderati.

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? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a pedinare la donna sul lavoro?. Quali abitudini ha dovuto cambiare la giovane per sentirsi sicura?. Perché l'aggressività dell'indagato ha spinto il giudice all'arresto immediato?. Come funzionerà il monitoraggio elettronico per impedire nuovi contatti?.? In Breve Vittima di 29 anni costretta a chiedere protezione ai colleghi di lavoro.. Indagini condotte dai Carabinieri con coordinamento della Procura di Cassino.. Giudice dispone arresti domiciliari e divieto assoluto di comunicazione.. Monitoraggio costante dell'indagato tramite applicazione del braccialetto elettronico.. I Carabinieri della Stazione di Pontecorvo hanno posto fine alle persecuzioni subite da una giovane donna di 29 anni, arrestando un uomo di 34 anni residente in un comune limitrofo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pontecorvo, arrestato stalker: braccialetto per l’ex compagno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In giro senza braccialetto, stalker arrestatoÈ stato fermato dai carabinieri mentre, in giro nell’abitato di Novellara, era privo del "braccialetto elettronico", per lui disposto dall’autorità... Gira senza "braccialetto", arrestato lo stalker di NovellaraNovellara (Reggio Emilia), 24 marzo 2026 – E’ stato arrestato lo stalker seriale, l’uomo di 55 anni, di Novellara, che da qualche tempo veniva... Stalking a Pontecorvo: 34enne ai domiciliari con braccialetto elettronicoTolleranza zero per lo stalking a Pontecorvo. I Carabinieri del Comando Stazione locale, con il supporto della Compagnia e il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino, ... ilmessaggero.it Pontecorvo, incubo stalking: 34enne arrestato dopo mesi di appostamenti e minacce all’ex. I particolariI Carabinieri del Comando Stazione di Pontecorvo, supportati dai militari della locale Compagnia e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino, hanno messo fine all’incubo di una ... tunews24.it