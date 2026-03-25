in giro senza braccialetto stalker arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Novellara mentre si trovava in strada senza il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall’autorità giudiziaria come misura di controllo. La persona, che si trovava nell’abitato, è stata fermata e sottoposta alle procedure di rito. L’assenza del dispositivo ha portato all’arresto immediato.

È stato fermato dai carabinieri mentre, in giro nell’abitato di Novellara, era privo del " braccialetto elettronico ", per lui disposto dall’autorità giudiziaria come sistema di controllo della sua posizione. Una misura che mira ad evitare che l’uomo possa avvicinarsi alle donne vittime del suo atteggiamento di stalking, che gli ha già procurato due condanne in primo grado e un processo ancora in corso. L’uomo, di 55 anni, ha violato le disposizioni del giudice. E il controllo effettuato dai militari dell’Arma, come previsto dalla legge, ha portato all’ arresto. Già nelle scorse settimane l’uomo era stato notato vicino ai luoghi in cui le vittime abitano o lavorano, in violazione alle disposizioni del giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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