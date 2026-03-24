Gira senza braccialetto arrestato lo stalker di Novellara

Un uomo di 55 anni di Novellara è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato senza il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare. L'arresto si è reso necessario in seguito a segnalazioni ripetute di comportamenti molesti nei confronti di diverse donne, con l’uomo che si aggirava troppo vicino a loro. Il provvedimento è stato disposto dall’autorità giudiziaria, che aveva già indicato le restrizioni da rispettare.

Novellara (Reggio Emilia), 24 marzo 2026 – E’ stato arrestato lo stalker seriale, l’uomo di 55 anni, di Novellara, che da qualche tempo veniva segnalato troppo vicino alle donne dalle quali doveva però mantenere una notevole distanza, su provvedimento dell’autorità giudiziaria. E in mattinata i carabinieri hanno sorpreso l’uomo a girare nel centro abitato novellarese, senza però l’apparecchio elettronico, per lui obbligatorio, che permette di localizzarlo in tempo reale. Questa violazione ha fatto scattare l’arresto, per il mancato rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Già nelle scorse settimane l’uomo – già condannato per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gira senza "braccialetto", arrestato lo stalker di Novellara Articoli correlati Scatta l'allarme del braccialetto elettronico, stalker arrestato a due passi dal lavoro della exLa tecnologia e la rapidità d'intervento hanno evitato che una storia di maltrattamenti potesse avere nuovi, pericolosi sviluppi. Perugia, stalker incastrato dal GPS: arrestato per aver avvicinato la ex, decisivo il braccialetto elettronicoÈ stato arrestato un uomo di 62 anni a Perugia per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, misura imposta a seguito di atti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gira senza braccialetto arrestato lo... Indagato per stalking, non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico: arrestatoSan Vittore Olona (Milano), 17 dicembre 2025 – Doveva indossare il braccialetto elettronico che lo avrebbe dovuto tenere lontano dalla ex compagna, oggetto di ripetuti episodi di stalking, ma non si è ... ilgiorno.it Non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico. Stalker rintracciato e arrestatoSan Vittore Olona, cinquantenne doveva stare lontano dalla compagna ma era a spasso mentre lo attendevano per installargli il dispositivo. Avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico, utile ... ilgiorno.it