Domani la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, in via Casal de Pazzi 88, accoglierà la visita di Papa Leone XIV, prevista per domenica 15 marzo. La comunità locale si sta preparando per l’evento, che coinvolgerà i fedeli e le autorità della zona. La visita del Papa sarà un momento importante per la parrocchia e i suoi abitanti.

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, situata in via Casal de Pazzi, 88, si prepara a ricevere la visita di Papa Leone XIV domenica prossima, 15 marzo. Questo evento rappresenta la quinta visita del Pontefice a una parrocchia e, come da protocollo, seguirà la consueta modalità degli incontri precedenti. Il Santo Padre è atteso intorno alle 16, dove sarà accolto calorosamente da bambini, giovani e famiglie nel cortile dell’oratorio. Visita del Papa e Attività Parrocchiali. Subito dopo, il Papa entrerà negli spazi parrocchiali per salutare i malati, una rappresentanza dei poveri e dei senza tetto che usufruiscono del servizio docce presente all’interno del complesso parrocchiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: domani visita di Papa Leone XIV a parrocchia del Sacro cuore di Gesu’ a Ponte Mammolo

