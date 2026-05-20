Lavori al Ponte al Pino rivoluzione autobus fino al 14 settembre
Da lunedì 25 maggio a lunedì 14 settembre 2026, i lavori di sostituzione del Ponte al Pino comporteranno la chiusura al traffico del ponte stesso. Durante questo periodo, le linee urbane 10, 11, 17 e 20 subiranno deviazioni e modifiche di percorso, con variazioni che interesseranno le fermate e le tratte abituali. La modifica riguarda l’intera durata dei lavori e coinvolge diverse fermate lungo le tratte interessate. La circolazione normale sarà ripristinata solo al termine delle operazioni di sostituzione.
Per i lavori di sostituzione del Ponte al Pino, e la conseguente chiusura al traffico del ponte, da lunedì 25 maggio a lunedì 14 settembre 2026 le linee urbane 10, 11, 17 e 20 effettueranno deviazioni, limitazioni e modifiche di percorso.L’intervento comporterà cambiamenti della viabilità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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