Pompe di calore in 20 anni giro d’affari + 500% da 15 a 90 miliardi di euro

Negli ultimi vent’anni il mercato globale delle pompe di calore ha registrato un aumento di oltre il 500 per cento nei volumi di vendita, passando da circa 15 miliardi di euro a più di 90 miliardi. Questa crescita ha portato a un incremento significativo nel giro d’affari, che si è moltiplicato in modo sostanziale nel tempo. I dati indicano uno sviluppo continuo di questo settore, con un’espansione evidente sia in termini di domanda che di fatturato.

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ROMA (ITALPRESS) – +500% come volumi. Da 15 miliardi di euro a oltre 90 miliardi il giro d’affari. Questa la crescita del mercato pompe di calore in circa vent’anni, nel mondo. Con una crescita costante in Asia e America, verticale in Europa, anche perchè partita da numeri molto bassi. Chi più ne ha approfittato di questa crescita esponenziale è stata l’industria asiatica, vero gigante, ma ora anche quella europea risponde, con attori sempre più forti, grazie a competitivi nuovi prodotti non solo nella costruzione ma anche nella tecnologia, grazie a regolamenti europei ad hoc sui gas. Ridurre i consumi energetici fa bene al portafoglio e all’ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video POMPA DI CALORE E RADIATORI Multilivello: Progettato con THERMOCELL Sullo stesso argomento Dalla filiera del fosforo potenziale giro d’affari da 4,3 miliardi di euroUna filiera del fosforo tutta italiana per limitare la dipendenza dai Paesi stranieri e dare vita a un giro d’affari che vale 4,3 miliardi di euro. Ponte del Primo maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio. Federalberghi: giro d’affari da 3,8 miliardiSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari... Pompe di calore e auto elettrica potrebbero far risparmiare 1.780€/anno alle famiglie italiane. Ma in Italia l'elettricità è tassata 3 volte più del gas. I vantaggi ci sono, manca la volontà politica. tinyurl.com/y48vte8t x.com Pompe di calore, in 20 anni giro d’affari + 500% da 15 a 90 miliardi di euroROMA (ITALPRESS) – +500% come volumi. Da 15 miliardi di euro a oltre 90 miliardi il giro d’affari. Questa la crescita del mercato pompe di calore in circa vent’anni, nel mondo. Con una crescita costan ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pompa di calore e auto elettrica: il potenziale di risparmio per le famiglie italianeSecondo il think tank Concito, in Italia sostituire caldaia a gas e vettura endotermica può ridurre le spese energetiche familiari di circa 1.780 euro l’anno ... qualenergia.it