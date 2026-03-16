Dalla filiera del fosforo potenziale giro d’affari da 4,3 miliardi di euro

Una filiera italiana del fosforo si sta sviluppando con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai fornitori esteri. Secondo le stime, questa filiera potrebbe generare un giro d’affari di circa 4,3 miliardi di euro. Le attività coinvolte spaziano dalla estrazione alla lavorazione del minerale, puntando a creare un settore più autonomo e competitivo sul mercato nazionale.

Una filiera del fosforo tutta italiana per limitare la dipendenza dai Paesi stranieri e dare vita a un giro d’affari che vale 4,3 miliardi di euro. La stima arriva da uno studio della Community Valore Acqua di Teha (The European house Ambrosetti), che ipotizza quanto potrebbe generare lo sviluppo di una filiera italiana del fosforo tra ricavi diretti, nella valorizzazione come fertilizzante, e catena di fornitura, riducendo la dipendenza dell’Italia dalle importazioni e rafforzando la sicurezza di approvvigionamento. I dati, presentati durante il Workshop “Da depuratore a bioraffineria”, in partnership con HBI, «evidenziano come il fosforo... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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