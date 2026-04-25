Ponte del Primo maggio 7,4 milioni di italiani in viaggio Federalberghi | giro d’affari da 3,8 miliardi

Durante il ponte del Primo maggio, circa 7,4 milioni di italiani si sposteranno, generando circa 22 milioni di pernottamenti. Il settore turistico prevede un giro d’affari di 3,8 miliardi di euro in questa occasione. Questi dati sono stati forniti da Federalberghi, che ha monitorato le stime sui flussi di viaggiatori e le spese associate alla festività. La maggior parte degli spostamenti riguarderà mete nazionali e località di vacanza.

Saranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari pari a 3,8 miliardi. La vacanza sarà più breve rispetto all'anno scorso, in media tre giorni, e il 92% sceglierà di rimanere in Italia, mentre solo un 8% opterà per l'estero. Sono le stime dell'indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. La spesa media pro-capite raggiungerà i 512 euro, con un esborso giornaliero di circa 170 euro a persona. Chi sceglierà di non partire, lo farà per motivi economici (il 53%), familiari (34.1%) e per il caro prezzi (20%). Federalberghi:...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte del Primo maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio. Federalberghi: giro d’affari da 3,8 miliardi Notizie correlate Federalberghi, 7,4 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggioSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari... Vacanze sulla neve per 9,1 milioni di italiani. Giro d’affari da 6,7 miliardiGli italiani non rinunciano alla neve: oltre nove milioni hanno scelto la montagna in questa stagione, anche grazie alla spinta delle Olimpiadi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e gite; Dove andare per il ponte del 1° Maggio in Italia? Le migliori mete per il 2026; Meteo. Dal vortice polare al blocco, la tendenza fino al ponte del primo maggio. Ponte del Primo maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio. Federalberghi: giro d’affari da 3,8 miliardiSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari pari a 3,8 ... gazzettadelsud.it Ponte del Primo Maggio, milioni in viaggio ma vacanze più corte: l’Italia si muove nonostante tuttoBoom di partenze e 3,8 miliardi di giro d’affari, ma il calendario accorcia i soggiorni: resta la voglia di partire ... giornalelavoce.it Saranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari pari a 3,8 miliardi. La vacanza sarà più breve rispetto all'anno scorso, in media tre giorni, e il 92% sceglierà di rimaner - facebook.com facebook