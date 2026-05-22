Pomezia da Radio Roma il confronto di Assodigit sul paradosso dell’innovazione

A Pomezia si è svolto un confronto organizzato da Assodigit, trasmesso da Radio Roma, incentrato sul tema dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. L’evento ha affrontato le sfide e le possibilità legate alle nuove tecnologie, cercando di offrire strumenti pratici per orientarsi in un panorama in continua evoluzione. Sono intervenuti esperti e rappresentanti del settore, che hanno condiviso punti di vista e approfondimenti rispetto alle opportunità emergenti nel campo digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui