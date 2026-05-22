Pomezia da Radio Roma il confronto di Assodigit sul paradosso dell’innovazione
A Pomezia si è svolto un confronto organizzato da Assodigit, trasmesso da Radio Roma, incentrato sul tema dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. L’evento ha affrontato le sfide e le possibilità legate alle nuove tecnologie, cercando di offrire strumenti pratici per orientarsi in un panorama in continua evoluzione. Sono intervenuti esperti e rappresentanti del settore, che hanno condiviso punti di vista e approfondimenti rispetto alle opportunità emergenti nel campo digitale.
Pomezia, 22 maggio 2026 – Un confronto su innovazione, intelligenza artificiale e nuove opportunità per capire come orientarsi meglio in uno scenario sempre più complesso. È questo il filo conduttore dell’evento “Il Paradosso dell’Innovazione. Mai stato così facile. Eppure resta difficile”, promosso da Assodigit. L’appuntamento è in programma giovedì 11 giugno, dalle 17.30 alle 21.30, presso Radio Roma, in via Laurentina, Km 27.500, a Pomezia. Il paradosso dell’innovazione. Negli ultimi anni, sottolineano gli organizzatori, si è fatto sempre più evidente un fenomeno: più aumenta l’offerta di innovazione, più diventa difficile orientarsi e ottenere risultati concreti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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