Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro esperti a confronto a Roma sul ruolo dell’intelligenza artificiale

A Roma si è svolta una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, durante la quale professionisti e esperti hanno discusso del ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore. Si è parlato di come questa tecnologia venga utilizzata nella formazione sulla salute e sicurezza, analizzando anche i limiti e le regole da rispettare. L’evento ha portato alla luce diverse prospettive sull’applicazione dell’IA nel contesto lavorativo.

ROMA – L’intelligenza artificiale si conferma uno strumento sempre più rilevante anche per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra opportunità, limiti e implicazioni normative. È questo il quadro emerso dal convegno nazionale dal titolo “IA come strumento per la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, vantaggi, limiti e riscontri normativi”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione italiana datoriale attività lavorative (Assidal), si è svolta stamani a Roma, a Palazzo Wedekind. L’evento rientra nell’ambito delle attività che l’associazione – con sede nazionale a Città Sant’Angelo, in Abruzzo – ha promosso...🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 'Non è fatalità. È il sistema che va cambiato'; Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, con la prevenzione si costruisce cultura; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO; ONCS – Celebrazione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro.

Asl AT premia dieci aziende astigiane per la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul LavoroIn occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile, l’Asl AT ha premiato 10 aziende aderenti alla Rete WHP ... atnews.it

Amianto, rischi e protezione: a Campobasso il seminario di Molise Sicuro per la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul LavoroCAMPOBASSO - La sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione pubblica. Martedì 28 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale ... molisenetwork.net

27 APRILE 2026 GIORNATA MONDIALE DEL DISEGNO “Il disegnare induce la mente creativa a esporre i propri meccanismi. Il disegnare dischiude il cuore del pensiero visivo, risveglia magicamente l’immaginazione. Il disegnare è un atto di meditazione.” E - facebook.com facebook