Economia della salute a Roma il confronto sull' innovazione accessibile che genera valore

A Roma si è svolto un incontro dedicato all'economia della salute, con l’obiettivo di discutere l’importanza dell’innovazione accessibile nel settore. Sono intervenuti esperti e rappresentanti di diversi ambiti per analizzare come le nuove soluzioni possano contribuire a migliorare i servizi sanitari. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra le figure coinvolte nel settore, con particolare attenzione alle strategie di sviluppo e alle innovazioni pratiche.

(Adnkronos) - Un momento di confronto di alto profilo sull'economia della salute e sul ruolo strategico dell'innovazione accessibile. Il prossimo 9 aprile, a Palazzo Ripetta, appuntamento con Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction, evento promosso da Adnkronos e GSK, con il patrocinio di Farmindustria, per fare il punto sullo stato dell'arte del settore, sulle best practice già in campo e sulle prospettive di crescita per il Paese. Al centro del dibattito, il valore dell'economia della salute come leva decisiva per il benessere dei cittadini e per la competitività dell'Italia. In un contesto segnato... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Economia della salute, a Roma il confronto sull'innovazione accessibile che genera valore Economia della salute, l'Italia accelera: a Roma i ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile'(Adnkronos) - Un momento di confronto per fare il punto sul progresso dell'economia della salute nel nostro Paese, sulle best practice del settore e... Leggi anche: Ricerca, Wired Health: esperti a confronto su innovazione in medicina, salute e Ssn Temi più discussi: stati generali economia della salute, nicchio (aiop lombardia): ruolo privato fondamentale per sostenibilità sistema lombardo; Economia della Salute, per una Sanità Sostenibile - Speciale Rete 55; Federalimentare e trasformazione tecnologica: crescono le startup (+18%), ma bisogna investire. Il ruolo dell'Ai; Giornata della salute sempre più privata. Stati Generali dell’Economia della Salute: quando il sistema sanitario ragiona come un’unica architetturaOltre 100 relatori e i vertici delle istituzioni a Varese per gli Stati Generali dell’Economia della Salute: tre giorni di confronto su sostenibilità, innovazione e governance del Servizio Sanitario N ... varesenews.it Economia della salute, l’Italia accelera: a Roma i ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile’(Adnkronos) - Un momento di confronto per fare il punto sul progresso dell’economia della salute nel nostro Paese, sulle best practice del settore e sul ruolo strategico dell’industria farmaceutica ch ... msn.com Radio 24. . #FacebookLive #7aprile Focus Economia di Sebastiano Barisoni - Radio 24 Il peso della chiusura dello stretto di Hormuz sul traffico aereo - facebook.com facebook I Rapporti sull’Economia delle Camere di Commercio della Romagna e Ravenna-Ferrara, fotografano un settore da record Cangini @faicislromagna: “Ricchezza prodotta, ora torni ai lavoratori con tutele e salari più alti” @CislNazionale @Cisl_ER @FaicislER x.com