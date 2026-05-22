Pollo e uova vanno lavati? L'esperta di sicurezza alimentare Maugliani | No si rischia di diffondere batteri in cucina

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti consumatori si chiedono se sia necessario lavare alimenti come pollo, uova, insalata in busta o funghi prima di cucinarli. Un'esperta di sicurezza alimentare ha spiegato che non è consigliabile lavare il pollo e le uova, poiché si rischia di diffondere batteri in cucina. Per quanto riguarda l’insalata in busta e i funghi, la stessa professionista ha precisato le pratiche corrette da adottare per ridurre i rischi di contaminazione, evitando i falsi miti più diffusi.

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L'insalata in busta va lavata? E il pollo, le uova o i funghi vanno sciacquati prima della cottura? L'igienista dell'ISS Antonella Maugliani fa chiarezza sui dubbi più comuni e sui falsi miti legati al lavaggio degli alimenti e alla sicurezza in cucina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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