Pollo e uova vanno lavati? L'esperta di sicurezza alimentare Maugliani | No si rischia di diffondere batteri in cucina

Molti consumatori si chiedono se sia necessario lavare alimenti come pollo, uova, insalata in busta o funghi prima di cucinarli. Un'esperta di sicurezza alimentare ha spiegato che non è consigliabile lavare il pollo e le uova, poiché si rischia di diffondere batteri in cucina. Per quanto riguarda l’insalata in busta e i funghi, la stessa professionista ha precisato le pratiche corrette da adottare per ridurre i rischi di contaminazione, evitando i falsi miti più diffusi.

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