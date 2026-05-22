Pollo e uova vanno lavati? L'esperta di sicurezza alimentare Maugliani | No si rischia di diffondere batteri in cucina
Molti consumatori si chiedono se sia necessario lavare alimenti come pollo, uova, insalata in busta o funghi prima di cucinarli. Un'esperta di sicurezza alimentare ha spiegato che non è consigliabile lavare il pollo e le uova, poiché si rischia di diffondere batteri in cucina. Per quanto riguarda l’insalata in busta e i funghi, la stessa professionista ha precisato le pratiche corrette da adottare per ridurre i rischi di contaminazione, evitando i falsi miti più diffusi.
L'insalata in busta va lavata? E il pollo, le uova o i funghi vanno sciacquati prima della cottura? L'igienista dell'ISS Antonella Maugliani fa chiarezza sui dubbi più comuni e sui falsi miti legati al lavaggio degli alimenti e alla sicurezza in cucina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Saporito.tv. . Questo è l'unico modo in cui cucino il petto di pollo, e la mia famiglia lo adora! Ingredienti pancetta: 500 g broccoli: 500 g uova: 4 pz sale grosso: 1 g mix di pepe in grani: 1 g panna: 200 g petto di pollo: 500 g mozzarella: 250 g sale: 1 g pepe nero: facebook
Mescolare uova e pollo va bene? reddit
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