La polizia inglese ha richiesto la pubblicazione integrale dei file Epstein, senza censure, e sta portando avanti un’indagine sull’ex principe Andrea. Oltre alle accuse di traffico sessuale, gli investigatori stanno approfondendo anche eventuali illeciti legati alla corruzione. La notizia è stata diffusa dal Times, che sottolinea la volontà delle forze dell’ordine di fare luce sui fatti.

La polizia inglese questa volta sembra davvero determinata ad andare a fondo nell’inchiesta scaturita dagli Epstein File s che hanno definitivamente compromesso la posizione dell’ ex principe Andrea, tanto che un commissario della Metropolitan Police si è recato a Washington per cercare di esercitare pressioni sulle autorità statunitensi affinché accelerino la pubblicazione dei documenti, non censurati, contenuti nei fascicoli. L’ex principe non ha mai smesso di negare le accuse nei suoi confronti, ma oggi, all’ipotesi di abuso d’ufficio aggravato dall’alto tradimento, per il fratello del sovrano si ipotizza anche l’apertura di altri filoni, con l’ipotesi di accusa per corruzione e traffico sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La polizia inglese ha chiesto la pubblicazione degli Epstein files non censurati, è determinata ad andare fino in fondo sull’ex principe Andrea. Indaga anche per corruzione e traffico sessuale”: la rivelazione del Times

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