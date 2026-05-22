Politano | È stata una bella stagione Mondiale? Faccio fatica a parlare della Nazionale è stato brutto

Da calcionews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore ha commentato la stagione appena conclusa definendola positiva, mentre ha espresso difficoltà nel parlare del mondiale, considerandolo un’esperienza negativa. Ha commentato che, in generale, l’annata sportiva è stata soddisfacente, senza entrare in dettagli. Per quanto riguarda la partecipazione alla competizione internazionale, ha affermato che l’esperienza non è stata positiva, senza specificare motivazioni. Le sue parole riflettono un giudizio personale sulla stagione e sull’evento mondiale.

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Politano svela: «È stata una bella stagione. Mondiale? Faccio fatica a parlare della Nazionale, è stato brutto». Le dichiarazioni. Il Napoli ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League al termine di una stagione lunga, complessa e segnata da numerosi infortuni che hanno condizionato il percorso della squadra di Antonio Conte. Di questa annata, tra difficoltà e rilanci, ha parlato Matteo Politano ai microfoni di Radio CRC, offrendo il suo punto di vista sul cammino degli azzurri e sulle sfide affrontate nel corso della stagione. Le sue parole: Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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