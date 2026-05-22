Il calciatore ha commentato la stagione appena conclusa definendola positiva, mentre ha espresso difficoltà nel parlare del mondiale, considerandolo un’esperienza negativa. Ha commentato che, in generale, l’annata sportiva è stata soddisfacente, senza entrare in dettagli. Per quanto riguarda la partecipazione alla competizione internazionale, ha affermato che l’esperienza non è stata positiva, senza specificare motivazioni. Le sue parole riflettono un giudizio personale sulla stagione e sull’evento mondiale.

Politano svela: «È stata una bella stagione. Mondiale? Faccio fatica a parlare della Nazionale, è stato brutto». Le dichiarazioni. Il Napoli ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League al termine di una stagione lunga, complessa e segnata da numerosi infortuni che hanno condizionato il percorso della squadra di Antonio Conte. Di questa annata, tra difficoltà e rilanci, ha parlato Matteo Politano ai microfoni di Radio CRC, offrendo il suo punto di vista sul cammino degli azzurri e sulle sfide affrontate nel corso della stagione. Le sue parole: Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Politano: «È stata una bella stagione. Mondiale? Faccio fatica a parlare della Nazionale, è stato brutto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI-MILAN 2-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Sullo stesso argomento

Cambiaso svela: «Ho vissuto male la settimana in Nazionale, sapevo che non avrei trovato spazio. È stata una bella batosta»Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il...

Milan, Bartesaghi prima della Juventus: “Ci siamo preparati bene, è stata una bella settimana””Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

RADIO CRC - Napoli, Politano: E' stata comunque una bella stagione nonostante le batoste, a Vergara ho consigliato di non ascoltare le critiche, De Bruyne timido ma si è integrato dal primo giorno, con Spinazzola una grande amicizia, Udinese? Ci... ift.tt/WTf x.com

VIDEO – Politano a CRC: Stagione bella, nonostante le batoste. Udinese? Vogliamo arrivare secondiMatteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: È stata una stagione lunga e con tanti impegni e tanti infortuni. Quello ... iamnaples.it

Pagina 2 | Politano: Stagione difficile, ma abbiamo dato il massimo. La Nazionale? Faccio fatica a parlarneLe parole dell'esterno del Napoli, tra il bilancio sulla stagione e la mancata qualificazione al Mondiale: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it