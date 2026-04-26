Milan Bartesaghi prima della Juventus | Ci siamo preparati bene è stata una bella settimana

Davide Bartesaghi, calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Juventus, trasmesse su 'DAZN'. Ha detto che il team si è preparato bene e che la settimana appena conclusa è stata positiva. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli dell’allenamento o su eventuali assenze. La sfida tra le due squadre è programmata per questa sera.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "E' stata bella settimana dopo una vittoria importante come quella di Verona. Ci siamo preparati bene, ci sono in palio tre punti importanti per la Champions League". Sul suo momento: "C'è sempre grande voglia, siamo nel momento decisivo della stagione. Bisogna rimanere assolutamente sul pezzo". Su cosa significa giocare contro la Juventus: "Milan-Juventus a San Siro fa sempre effetto".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi prima della Juventus: “Ci siamo preparati bene, è stata una bella settimana”” Notizie correlate Juventus, Kelly prima del Milan: “Stasera importante per la Champions. Ci siamo preparati sui contropiedi”Lloyd Kelly, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà... La Pianese sogna l’impresa ad Arezzo. Birindelli: "Ci siamo preparati bene"La Pianese vuole riprendere la marcia dopo lo stop contro la Vis Pesaro, ma per farlo dovrà fare i conti con la capolista Arezzo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan, Bartesaghi: Allegri fondamentale per la mia crescita. Un idolo? Theo Hernandez; Sarà un'Italia baby? Torneranno i milanisti: da Camarda a Zeroli, 4 rossoneri verso l'azzurro; Milan in crisi: l'Udinese vince 3-0 al Meazza, crollo rossonero; Zambrotta elogia Bartesaghi: Fossi nel Milan lo terrei in casa per tanti anni!. Kelly a DAZN: Stasera è importante, sappiamo quanto il Milan sia forte nelle ripartenzeLloyd Kelly, difensore della Juventus, ha dichiarato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan: Sappiamo quanto sia importante stasera. Dobbiamo continuare sulla scia positiva ... milannews.it Bartesaghi recupera e scavalca Estupiñán: Massimiliano Allegri ha scelto il possibile 11. Le indicazioni verso Milan JuveBartesaghi recupera e scavalca Estupiñán: Massimiliano Allegri ha scelto il possibile 11. Le indicazioni verso Milan Juve ... calcionews24.com Arrivate le formazioni ufficiali per il big match tra Milan e Juventus Le scelte - facebook.com facebook Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic #MilanJuventus x.com