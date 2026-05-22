Politano | Amo Napoli si chiude una stagione complicata

Matteo Politano ha commentato la stagione appena conclusa durante un’intervista a Radio CRC. L’esterno del Napoli ha espresso il suo affetto per la città e la squadra, sottolineando come sia stato un periodo caratterizzato da diverse difficoltà. Le sue parole si sono concentrate sull’esperienza vissuta in questa stagione, che si sta ormai chiudendo, senza entrare in dettagli specifici. Politano ha anche parlato del suo rapporto con il club e il supporto dei tifosi nel corso di questi mesi.

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Matteo Politano, esterno partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC. “È stata una stagione lunga, con tanti impegni ed infortuni, ma quello che abbiamo costruito in questi due anni si è visto nella grigliata di ieri e per tutto l’anno. Abbiamo affrontato dei momenti difficili, in cui a volte faticavamo a mettere 11 giocatori in campo, ma abbiamo sempre cercato di dare il massimo. 3° o 4° scudetto? Bella sfida, ne parlo spesso a casa con mia moglie e con i miei amici. A livello personale ti dico che il quarto forse è stato un po’ più bello, perché è stato più sofferto: è stata un’ansia continua fino all’ultima giornata. Il terzo scudetto l’abbiamo raggiunto con qualche giornata d’anticipo, ma comunque è stato speciale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Politano: “Amo Napoli, si chiude una stagione complicata” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Politano Super Sub! | NAPOLI-MILAN | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26 Sullo stesso argomento Basket Serie A, Guerri Napoli travolge Udine e chiude la stagione con una vittoria: 98-71 all’Alcott ArenaLa Guerri Napoli chiude la stagione di Serie A con una convincente vittoria casalinga contro la Old Wild West Udine. United Rugby Championship: Benetton e Zebre, si chiude una stagione anonimaSi disputa il diciottesimo e ultimo turno dello United Rugby Championship, che chiude una stagione deludente per le franchigie italiane. Politano:Amo Napoli Poi svela la sua preferenza tra i due scudetti vintiPOLITANO IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: Stagione difficile, ma questo gruppo ha sempre dato il massimo. 3° o 4° Scudetto? Vi dico il più emozionante per me! Udinese squadra fisica: vogliamo chiudere con u ... 100x100napoli.it Politano: Stagione difficile, ma abbiamo dato il massimo. La Nazionale? Faccio fatica a parlarneLe parole dell'esterno del Napoli, tra il bilancio sulla stagione e la mancata qualificazione al Mondiale: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it