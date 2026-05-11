Basket Serie A Guerri Napoli travolge Udine e chiude la stagione con una vittoria | 98-71 all’Alcott Arena

Nell'ultima giornata di Serie A, la Guerri Napoli ha battuto in casa l'Old Wild West Udine con il punteggio di 98-71. La partita si è svolta all’Alcott Arena, dove i padroni di casa hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche. La squadra di coach Repesa ha concluso la stagione al decimo posto in classifica, dopo aver ottenuto questa vittoria contro gli avversari in trasferta.

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La Guerri Napoli chiude la stagione di Serie A con una convincente vittoria casalinga contro la Old Wild West Udine. All’Alcott Arena gli azzurri si impongono con un netto 98-71, conquistando il quarto successo interno consecutivo e terminando il campionato al decimo posto. Coach Jasmin Repesa ha dovuto fare a meno di Mitrou-Long, fermato dal riacutizzarsi di un problema alla mano. L’avvio di partita è equilibrato, con Doyle e Totè protagonisti per Napoli e Spencer ed Hickey per Udine. Sono però le triple di Dawkins a permettere agli ospiti di allungare fino al 14-21. Gli azzurri reagiscono nel finale di primo quarto con Faggian, chiudendo sul 16-21.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Basket Serie A, Guerri Napoli travolge Udine e chiude la stagione con una vittoria: 98-71 all’Alcott Arena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli Basket chiude la stagione con un largo successo: battuta Udine all'Alcott Arena La Guerri Napoli chiude in bellezza: dominata l’Apu Udine 98-71La Guerri Napoli conclude con orgoglio la sua stagione vincendo in maniera netta contro l’Apu Udine per 98-71. Argomenti più discussi: La Guerri Napoli stende l'APU Old Wild West Udine per 98-71 con El-Amin e Faggian protagonisti; Napoli-Udine, l’ultima di stagione vale ancora qualcosa; Basket Serie A, decisa la griglia dei play off. Cremona gioca la sua ultima partita, da martedì si sposta a Roma; UnaHotels Reggio Emilia - Guerri Napoli 91-80. La Guerri Napoli si congeda con onore e un super Faggian: Old Wild West Udine al tappeto - basketinside.com/serie-a/recap-… x.com Guerri Napoli più vogliosa di una Udine che cede nella ripresaUna Udine in smantellamento e con tante teste in vacanza rende interessante la sfida di Napoli per tutto il primo tempo, anche senza Alibegovic in panchina solo per fare numero. pianetabasket.com