Politano a Radio CrC | Abbiamo cercato sempre di dare il massimo

Matteo Politano ha partecipato a un’intervista sulla radio ufficiale del Napoli, Radio CrC, durante la quale ha affermato che lui e la squadra si sono sempre impegnati al massimo durante le partite. Ha parlato della sua esperienza personale e del suo atteggiamento in campo, sottolineando gli sforzi fatti per contribuire alle prestazioni della squadra. La conversazione ha coinvolto anche aspetti legati alla stagione in corso e alle sfide affrontate fino a questo momento.

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Matteo Politano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Radio ufficiale della SSC Napoli, Radio CrC. L’attaccante esterno azzurro ha toccato tanti punti relativi alla stagione che sta volgendo al termine. Politano: “La carne era buonissima”. Secondo l’attaccante il Napoli ha dimostrato sul campo e fuori quello che è stato costruito quest’anno. La dimostrazione di tutto ciò è stata anche la grigliata di ieri offerta da Mister Conte. Politano ha affermato, ridendo, che la carne era buonissima. Politano sulla sfida di Domenica. “Domenica ci aspetta una gara complicata. L’Udinese è una squadra molto fisica, con giocatori forti nei duelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Politano a Radio CrC: “Abbiamo cercato sempre di dare il massimo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Victoria Beckham sul figlio: “Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili”Un periodo concitato perVictoria Beckham e suo marito David, moto tristi per i rapporti interrotti con il figlioBrooklynche da quando si è sposato... De Winter suona la carica: “Abbiamo avuto il messaggio di dare il massimo”In campo Milan-Atalanta per la partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026. RADIO CRC - Napoli, Politano: E' stata comunque una bella stagione nonostante le batoste, a Vergara ho consigliato di non ascoltare le critiche, De Bruyne timido ma si è integrato dal primo giorno, con Spinazzola una grande amicizia, Udinese? Ci... ift.tt/WTf x.com Politano:Amo Napoli Poi svela la sua preferenza tra i due scudetti vintiPOLITANO IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: Stagione difficile, ma questo gruppo ha sempre dato il massimo. 3° o 4° Scudetto? Vi dico il più emozionante per me! Udinese squadra fisica: vogliamo chiudere con u ... 100x100napoli.it Politano: Voglio restare, Napoli mi piace tutta. De Bruyne timido. Quante bastonateMatteo Politano è stato l'ospite di Radio Crc, emittente partner del club azzurro, nella settimana che porta a Napoli-Udinese, partita che chiuderà il campionato e molto probabilmente, anche l'avventu ... msn.com