De Winter suona la carica | Abbiamo avuto il messaggio di dare il massimo
In vista della partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026, il tecnico della squadra ha dichiarato di aver ricevuto il messaggio di impegnarsi al massimo. La conferenza pre-partita si è svolta poco prima dell’inizio del match, con l’allenatore che ha invitato i giocatori a dare il meglio in questa fase finale del campionato. La partita si terrà in un ora stabilito e sarà seguita da tifosi e media.
In campo Milan-Atalanta per la partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026. Prima del fischio iniziale ha parlato a 'Milan TV' Koni De Winter, giocatore rossonero. La partita inizierà alle ore 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Momento decisivo della stagione in un periodo non semplice: "Abbiamo avuto il messaggio di dare il massimo, di fare di più per il compagno. Cerchiamo di farlo questa sera. Siamo uniti, siamo compatti e lavoriamo di squadra. Bisogna dare tutti di più e uscire con tre punti".🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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