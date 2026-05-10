De Winter suona la carica | Abbiamo avuto il messaggio di dare il massimo

In vista della partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026, il tecnico della squadra ha dichiarato di aver ricevuto il messaggio di impegnarsi al massimo. La conferenza pre-partita si è svolta poco prima dell’inizio del match, con l’allenatore che ha invitato i giocatori a dare il meglio in questa fase finale del campionato. La partita si terrà in un ora stabilito e sarà seguita da tifosi e media.

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