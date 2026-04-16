Victoria Beckham ha dichiarato che lei e suo marito hanno sempre fatto del loro meglio per essere genitori presenti e attenti, nonostante siano spesso sotto i riflettori. La cantante e stilista ha condiviso queste parole in un’intervista, parlando del rapporto con il figlio e delle sfide di crescere un adolescente sotto l’occhio pubblico. La sua testimonianza si inserisce nel contesto della vita privata della famiglia, spesso al centro dell’attenzione dei media.

Un periodo concitato perVictoria Beckham e suo marito David, moto tristi per i rapporti interrotti con il figlioBrooklynche da quando si è sposato con Nicole Peltz ha interrotto tutti i legami con loro. In un’intervista alWall Street Journalla modella ha parlato del figlio dimostrando di essere dispiaciuta per tutto ciò e che mai avrebbe voluto che finisse in questo modo il rapporto. Al tempo stesso si augura che questo rapporto presto potrà migliorare e tornare ad essere quello di un tempo. Victoria BeckhamalWall Street Journalha detto: “Penso che abbiamo sempre. amiamo tantissimo i nostri figli.Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Victoria Beckham sul figlio: “Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili”

David e Victoria Beckham: Nostro figlio è ossessionato dalla moglie - La volta buona 23/01/2026

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