Policoro nuovo piano traffico | Bianco | ‘siamo in fase tecnica
A Policoro è in corso la fase di definizione di un nuovo piano traffico, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione comunale. Sono stati annunciati interventi sui sensi unici e sulle aree sosta, con dettagli ancora in fase di elaborazione. Un esperto di livello nazionale sta collaborando con gli uffici tecnici per progettare le modifiche alla viabilità. La revisione riguarda principalmente le modalità di circolazione e la gestione delle soste nel centro urbano.
? Punti chiave Come cambieranno i sensi unici e le aree sosta a Policoro?. Chi è l'esperto nazionale che sta disegnando la nuova viabilità?. Quando potrà finalmente intervenire la cittadinanza sulle decisioni del Comune?. Perché l'amministrazione ha deciso di rimandare il dibattito pubblico?.? In Breve Assessore Padula conferma redazione piano affidata all'esperto nazionale professor Ciurnelli.. Iter prevede consultazione pubblica solo dopo la conclusione della fase tecnica preliminare.. Piano avrà validità triennale per permettere revisioni in base alle necessità cittadine.. Dibattito su sensi unici e aree sosta seguirà la definizione normativa iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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