Policoro nuovo piano traffico | Bianco | ‘siamo in fase tecnica

A Policoro è in corso la fase di definizione di un nuovo piano traffico, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione comunale. Sono stati annunciati interventi sui sensi unici e sulle aree sosta, con dettagli ancora in fase di elaborazione. Un esperto di livello nazionale sta collaborando con gli uffici tecnici per progettare le modifiche alla viabilità. La revisione riguarda principalmente le modalità di circolazione e la gestione delle soste nel centro urbano.

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