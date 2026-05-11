Policoro | via Siris pedonale e nuovi rondò ecco il piano del traffico

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Policoro sono in fase di realizzazione interventi sul traffico nel centro cittadino, tra cui la pedonalizzazione di via Siris e l’installazione di nuovi rondò. La pedonalizzazione riguarda una strada centrale, mentre i rondò saranno posizionati in punti strategici per eliminare incroci considerati a rischio. Questi interventi prevedono anche modifiche alle aree di sosta nel centro urbano, con l’obiettivo di migliorare la circolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come cambierà la sosta in centro con la pedonalizzazione di via Siris?. Dove verranno costruiti i nuovi rondò per eliminare gli incroci pericolosi?. Come influiranno i nuovi viali del ring sulla mobilità verso il lido?. Come possono i cittadini inviare le proprie osservazioni entro il 29 maggio?.? In Breve Osservazioni pubbliche accettate via PEC o municipio fino al 29 maggio 2026.. Assessore Massimiliano Padula coordina la strategia per la crescita urbana costante.. Nuovi rondò previsti per l'incrocio tra corso Pandosia e via Puglia.. Interventi di sicurezza prioritari per l'area di accesso Policoro nord.. Il sindaco Enrico Bianco ha approvato il Piano generale del traffico urbano a Policoro, aprendo al pubblico la possibilità di inviare osservazioni entro il 29 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

policoro via siris pedonale e nuovi rond242 ecco il piano del traffico
© Ameve.eu - Policoro: via Siris pedonale e nuovi rondò, ecco il piano del traffico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Meno traffico e più spazio ai pedoni: ecco Möves, il piano del Comune per ripensare la città in ottica pedonaleÈ stato presentato oggi a Palazzo Marino Möves, il nuovo strumento del Comune di Milano che definisce obiettivi, strategie e azioni per lo sviluppo...

Tram del mare, nuovi cantieri su via Marina e a Napoli est: bus deviati e piano traffico, ecco tutte le modificheAl via i cantieri per il tram del mare a Napoli: lavori su via Marina per circa 30 giorni con bus e tram deviati, e cantiere a Napoli est fino al 30...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web