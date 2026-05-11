A Policoro sono in fase di realizzazione interventi sul traffico nel centro cittadino, tra cui la pedonalizzazione di via Siris e l’installazione di nuovi rondò. La pedonalizzazione riguarda una strada centrale, mentre i rondò saranno posizionati in punti strategici per eliminare incroci considerati a rischio. Questi interventi prevedono anche modifiche alle aree di sosta nel centro urbano, con l’obiettivo di migliorare la circolazione.

? Punti chiave Come cambierà la sosta in centro con la pedonalizzazione di via Siris?. Dove verranno costruiti i nuovi rondò per eliminare gli incroci pericolosi?. Come influiranno i nuovi viali del ring sulla mobilità verso il lido?. Come possono i cittadini inviare le proprie osservazioni entro il 29 maggio?.? In Breve Osservazioni pubbliche accettate via PEC o municipio fino al 29 maggio 2026.. Assessore Massimiliano Padula coordina la strategia per la crescita urbana costante.. Nuovi rondò previsti per l'incrocio tra corso Pandosia e via Puglia.. Interventi di sicurezza prioritari per l'area di accesso Policoro nord.. Il sindaco Enrico Bianco ha approvato il Piano generale del traffico urbano a Policoro, aprendo al pubblico la possibilità di inviare osservazioni entro il 29 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Policoro: via Siris pedonale e nuovi rondò, ecco il piano del traffico

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