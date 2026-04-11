' Pisa è centomila volte meglio' | il nuovo Piano operativo comunale entra nella fase finale

A Pisa si avvicina la conclusione del processo di approvazione del nuovo Piano operativo comunale, uno strumento che definisce le linee guida per lo sviluppo urbanistico della città. Il Piano, che si basa sugli indirizzi del Piano strutturale approvato a marzo 2023, sta entrando nella fase finale prima dell’adozione ufficiale. Questo passaggio segna un momento importante nel percorso di pianificazione territoriale del Comune.

Pisa entra nella fase finale del percorso che porterà all’adozione del nuovo Piano operativo comunale (Poc), lo strumento urbanistico che traduce in scelte concrete gli indirizzi del Piano strutturale approvato nel marzo 2023. Dopo l’avvio del procedimento, il confronto con la città e il lavoro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Guardiagrele avvia il nuovo Piano Urbanistico Comunale: al via la fase preliminareParte ufficialmente il percorso che porterà alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc) di Guardiagrele.

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