La sezione salernitana di Italia Nostra ha inviato una richiesta formale al Comune per bloccare l’invio del Piano Attuativo Demaniale alla Regione Campania. La richiesta riguarda la gestione del processo decisionale relativo alla fascia costiera e mira a fermare l’iter di approvazione del Piano Spiagge. La decisione arriva in un momento di discussione pubblica sulla pianificazione delle aree litoranee.

La sezione salernitana di Italia Nostra ha presentato una richiesta formale al Comune per bloccare l’invio del Piano Attuativo Demaniale alla Regione Campania, contestando la gestione del processo decisionale riguardante la fascia costiera. L’associazione lamenta infatti che la pubblicazione del documento sul sito istituzionale da parte del Commissario Prefettizio sia avvenuta senza che venisse garantito il coinvolgimento preventivo dei cittadini e delle realtà locali nella fase di stesura del piano. L’istanza avanzata dall’organizzazione si basa su una precisa lettura della normativa regionale relativa al Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, stop al Piano Spiagge: Italia Nostra sfida il Comune

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