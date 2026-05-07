Appello del M5S al sindaco e al comandante dei vigili | Il piano Mondello anche per le altre spiagge

Cinque consiglieri del Movimento Cinque Stelle hanno inviato una nota al sindaco, all’assessore all’Ambiente e al comandante della polizia municipale, chiedendo di estendere il piano di gestione delle spiagge, già in atto a Mondello, anche ad altre aree della città. La richiesta si basa sulla necessità di applicare le stesse misure di sicurezza e regolamentazione in tutte le spiagge della zona.