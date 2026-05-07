Appello del M5S al sindaco e al comandante dei vigili | Il piano Mondello anche per le altre spiagge
Cinque consiglieri del Movimento Cinque Stelle hanno inviato una nota al sindaco, all’assessore all’Ambiente e al comandante della polizia municipale, chiedendo di estendere il piano di gestione delle spiagge, già in atto a Mondello, anche ad altre aree della città. La richiesta si basa sulla necessità di applicare le stesse misure di sicurezza e regolamentazione in tutte le spiagge della zona.
Non c'è solo Mondello, si pensi anche alle altre spiagge. E' questo in estrema sintesi il contenuto di una nota che cinque consiglieri del Movimento Cinque Stelle hanno inviato al sindaco Roberto Lagalla, all'assessore all'Ambiente Pietro Alongi, al comandante della polizia municipale Angelo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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