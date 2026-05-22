Pognano schiacciato da un carrello porta cemento | operaio di 57 anni in ospedale

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di venerdì 22 maggio in un’azienda situata lungo la Strada Provinciale Francesca. Un operaio di 57 anni è rimasto coinvolto in un episodio che ha causato gravi ferite dopo essere stato schiacciato da un carrello porta cemento. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Pognano. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, nell’azienda Isocell, lungo la Strada Provinciale Francesca. L’allarme è scattato intorno alle 15.30. Secondo le prime informazioni, un uomo di 57 anni sarebbe stato colpito da un carrello porta cemento. Nell’impatto il lavoratore ha riportato traumi alla schiena, all’ addome e a un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica, oltre ai carabinieri e ai tecnici di Ats Bergamo. Dopo le prime cure sul posto, il 57enne è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono parse fin da subito serie. L’intervento è stato classificato in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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